Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortası ve kasko süreçlerinde önemli değişiklikler 1 Ağustos itibarıyla hayata geçirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme; hasar tespitinden eksper görevlendirmesine, değer kaybı tazminatından onarım süreçlerine kadar pek çok alanda köklü yenilikler getiriyor.

Sistemin en dikkat çeken maddeleri ve araç sahiplerine getirdiği yenilikler şu şekilde sıralandı:

"Akıllı Eksper Ataması" ve Zorunlu İnceleme

Yeni sistemle birlikte trafik kazalarında hasar incelemesini gerçekleştirecek eksperler, manuel olarak değil, merkezi bir sistem aracılığıyla otomatik olarak belirlenecek. "Akıllı eksper ataması" adı verilen bu uygulama sayesinde hasar süreçlerinde şeffaflık, tarafsızlık ve standardizasyon sağlanması hedefleniyor.

Bununla birlikte, 40 bin liranın üzerindeki tüm trafik sigortası hasarlarında eksper incelemesi zorunlu hale getirildi. Kasko sigortasına sahip araçlarda meydana gelen ağır veya tam hasar durumlarında da eksperler yine bu merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.

Değer Kaybı İçin Artık Başvuru Yapılmayacak

Araç sahiplerinin en çok şikayet ettiği konulardan biri olan bürokratik süreçler bu düzenlemeyle hafifletiliyor. Artık hak sahiplerinin kaza sonrası ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak.

Eksper, araçtaki maddi hasarı incelerken eş zamanlı olarak değer kaybını da hesaplayacak ve hazırlayacağı rapora bunu ekleyecek. Böylece maddi hasar ve değer kaybı tazminatı tek bir süreçte değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

Olay Yerini Terk Edenlerden Ödemeler Geri İstenecek

Yeni düzenlemenin en sert maddelerinden biri ise kaza sonrası olay yerini terk eden sürücüleri ilgilendiriyor. Maddi ve bedeni zararların birlikte bulunduğu kazalarda, zorunlu durumlar dışında olay yerinin terk edilmesi durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Kaza tespit tutanağı veya alkol raporu gibi zorunlu belgelerin düzenlenememesi sebebiyle sigorta şirketi mağdur üçüncü şahısa ödeme yapmak zorunda kalırsa, olay yerini izinsiz terk eden sigortalıdan bu ödeme yasal olarak geri talep edilebilecek.

Onarım Süreçleri ve Yeni Çağrı Merkezi