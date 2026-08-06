Akaryakıt piyasasında yüzleri güldürecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın "anlaşma" sinyalleri vermesi küresel petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Motorine gelen indirim haberinin ardından, şimdi de benzine büyük bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzinin litresinde 4,35 TL İndirim Beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 4,35 TL tutarında bir indirim yapılması öngörülüyor. Ancak araç sahiplerini sevindiren bu haberin ardından kritik bir detay gündeme geldi.

Beklenen 4,35 TL'lik dev indirimin tüketiciye doğrudan pompa fiyatı olarak yansımayabileceği ifade ediliyor. Söz konusu indirimin tamamının Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) mahsup edilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmemiş olması nedeniyle, indirim oranının pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı netlik kazanmadı.

Eşel Mobil Sistemi Devrede

Türkiye’nin 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan savaş ortamı ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişler sonrasında yeniden devreye aldığı Eşel Mobil Sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyona etkisini sınırlamaya devam ediyor. Sistem kapsamında:

Petrol fiyatlarındaki artışların pompaya yansımasının önüne geçilmek için ÖTV tutarlarında ayarlamaya gidiliyor.

Yapılacak zamların önemli bir kısmı ÖTV'den karşılanarak dezenflasyon süreci destekleniyor.

Türkiye'de Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Benzin ve motorin fiyatları belirlenirken uluslararası piyasalar ve döviz kurları baz alınıyor. Hesaplama formülü şu unsurlardan oluşuyor: