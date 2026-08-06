Tarım ve Orman Bakanlığı, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama sürecinde yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla yeni sezon alım fiyatlarını güncelledi. Fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre yeniden belirlendi.

2026/2027 Dönemi Kabuklu Fındık Alım Fiyatları

Açıklanan rakamlara göre baz fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Giresun Kalite Fındık: Kilogram başına 255 lira

Levant Kalite Fındık: Kilogram başına 250 lira

Yüksek Randımana İlave Fiyat Avantajı

Belirlenen baz fiyatların yanı sıra üreticilerin kazancını artırmak amacıyla yüksek randımanlı fındıklara ilave ödeme yapılacak. Yüzde 50 randıman üzerindeki her +1 randıman için üreticilere şu ek ödemeler sağlanacak:

Giresun Kalite için: Kilogram başına 5,10 lira ilave fiyat

Levant Kalite için: Kilogram başına 5,00 lira ilave fiyat

Alımlar 24 Ağustos'ta Başlıyor, Randevular 17 Ağustos'ta Açılıyor

TMO, fındık alımları konusunda tüm teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. SÜreçle ilgili takvim şu şekilde işletilecek:

Alım Tarihi: Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'tan itibaren başlanacak.

Randevu Sistemi: Alımlar önceki yıllarda olduğu gibi yine randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihi: Üreticiler, 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr internet adresinden veya E-Devlet üzerinden randevularını alabilecek.

Üreticilere "Rutubet" Uyarısı

Bakanlık açıklamasında, üreticilerin TMO’ya ürün teslim ederken rutubet kaynaklı herhangi bir mağduriyet ya da sıkıntı yaşamamaları adına ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerektiği hatırlatıldı. Yeni hasat sezonunun ve açıklanan alım fiyatlarının tüm üreticiler için hayırlı olması temenni edildi.