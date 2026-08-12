12 Ağustos Çarşamba günü, Ay'ın Güneş ile Dünya'nın arasından geçmesiyle birlikte nefesler tutuldu. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan, tam veya parçalı Güneş tutulmasını izlemek için gökyüzüne odaklanmış durumda. Kıta Avrupası'nda 20 yıldır ilk kez bu kadar net görülecek olan bu muazzam doğa olayı, özellikle Batı Avrupa ve İspanya'da devasa bir heyecan dalgası yarattı.

İspanya'da Yüzyılı Aşkın Sürenin Ardından Bir İlk

NASA verilerine göre tam tutulma hattı Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, Portekiz'in kuzeybatısı ve İspanya'dan geçiyor. Ancak gözlerin çevrildiği ana merkez şüphesiz İspanya oldu. İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü'ne (IGN) göre bu olay, İber Yarımadası'ndan bir asrı aşkın süredir görülebilecek ilk tam Güneş tutulması olma özelliği taşıyor.

6 Milyon Kişi Akın Etti, Kritik Yangın Alarmı Verildi

Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yaklaşık 6 milyon kişi, tutulma güzergahındaki bölgelere akın etti. İspanyol makamları yoğunluğu yönetebilmek için ülke genelinde 660 resmi gözlem alanı kurarken, sahada 35 binden fazla güvenlik görevlisinin görev yapacağını açıkladı.

Ancak milyonlarca insanın açık alanlarda toplanması, yetkilileri ve uzmanları büyük bir endişeye sürükledi:

40 Derece Sıcaklık ve Yangın Riski: İspanya Meteoroloji Kurumu AEMET, tutulmanın yaşandığı gün bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Yılın En Tehlikeli Haftası: Orman Teknik Mühendisleri Birliği, bu dönemin istatistiksel olarak ülkedeki en riskli orman yangını haftasına denk geldiğini belirtti.

Ek Kısıtlamalar ve İptaller: İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimler kıvılcım çıkarabilecek tüm faaliyetleri sınırlandırırken, bazı bölgelerdeki kalabalık etkinlikler yangın riski nedeniyle son anda iptal edildi.

Türkiye'den Görünecek mi? Uzmanlardan Göz Sağlığı Uyarısı

NASA'nın paylaştığı bilgilere göre Türkiye, bu Güneş tutulmasının görünürlük alanının tamamen dışında kalıyor. Ülkemizden ne tam ne de parçalı olarak izlenemeyecek olan bu olay, Londra, Paris, Berlin ve Milano gibi Avrupa'nın dev kentlerinde ise parçalı olarak gözlemlenebilecek.

Astrofizikçiler, tutulmayı izleyecek şanslı bölgelerdeki vatandaşları kesinlikle çıplak gözle veya normal güneş gözlükleriyle güneşe bakmamaları konusunda uyardı. Kalıcı göz hasarlarının önlenmesi için mutlaka özel güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması gerektiği vurgulanıyor.