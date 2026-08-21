Ramazan Bayramı: 9 Mart Salı (Arife) öğleden sonra başlayıp 10-11-12 Mart tarihlerini kapsıyor. Pazartesi günü ve salı öğleden önce için toplam 1,5 gün izin alarak tatili 9 güne çıkarabilirsiniz.

Kurban Bayramı: 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 20-21 Mayıs tarihlerinde iki gün yıllık izin kullanarak hafta sonuyla birlikte yine 9 günlük kesintisiz bir tatil planlayabilirsiniz.