Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 9'ar Gün Tatil Fırsatı
2027 yılında bayram tatillerini uzatmak çalışanlar için oldukça kolay olacak. Doğru günlerde alınacak kısa izinlerle uzun tatiller yapmak mümkün:
-
Ramazan Bayramı: 9 Mart Salı (Arife) öğleden sonra başlayıp 10-11-12 Mart tarihlerini kapsıyor. Pazartesi günü ve salı öğleden önce için toplam 1,5 gün izin alarak tatili 9 güne çıkarabilirsiniz.
-
Kurban Bayramı: 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 20-21 Mayıs tarihlerinde iki gün yıllık izin kullanarak hafta sonuyla birlikte yine 9 günlük kesintisiz bir tatil planlayabilirsiniz.
İzin Almadan 3 Günlük Tatil Fırsatı Sunan Günler
2027'de bazı kritik resmi tatiller doğrudan hafta sonuyla birleşerek ekstra izin kullanma gerekliliği bırakmıyor:
-
1 Ocak Yılbaşı: Cuma gününe denk geldiği için hafta sonuyla birleşerek direkt 3 gün tatil imkanı sunuyor.
-
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Yine cuma gününe denk geldiği için çalışanlara 3 günlük dinlenme fırsatı veriyor.
-
30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi gününe denk geldiğinden herhangi bir yıllık izin harcamadan 3 gün tatil yapma şansı tanıyor.
Küçük Dokunuşlarla 4 Günlük Kaçamaklar
-
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Perşembe gününe denk geldiği için 16 Temmuz Cuma günü alınacak tek günlük yıllık izinle tatil 4 güne uzatılabiliyor.
-
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe öğleden sonra başlayıp cuma gününü kapsadığı için, perşembe yarım gün izinle hafta sonu dahil 4 günlük bir mola yaratıyor.