Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 9'ar Gün Tatil Fırsatı

2027 yılında bayram tatillerini uzatmak çalışanlar için oldukça kolay olacak. Doğru günlerde alınacak kısa izinlerle uzun tatiller yapmak mümkün:

  • Ramazan Bayramı: 9 Mart Salı (Arife) öğleden sonra başlayıp 10-11-12 Mart tarihlerini kapsıyor. Pazartesi günü ve salı öğleden önce için toplam 1,5 gün izin alarak tatili 9 güne çıkarabilirsiniz.

  • Kurban Bayramı: 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 20-21 Mayıs tarihlerinde iki gün yıllık izin kullanarak hafta sonuyla birlikte yine 9 günlük kesintisiz bir tatil planlayabilirsiniz.

İzin Almadan 3 Günlük Tatil Fırsatı Sunan Günler

2027'de bazı kritik resmi tatiller doğrudan hafta sonuyla birleşerek ekstra izin kullanma gerekliliği bırakmıyor:

Küçük Dokunuşlarla 4 Günlük Kaçamaklar

  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Perşembe gününe denk geldiği için 16 Temmuz Cuma günü alınacak tek günlük yıllık izinle tatil 4 güne uzatılabiliyor.

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Perşembe öğleden sonra başlayıp cuma gününü kapsadığı için, perşembe yarım gün izinle hafta sonu dahil 4 günlük bir mola yaratıyor.