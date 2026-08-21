Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği yürürlüğe girdi. Yapılan köklü değişiklikle birlikte, evini veya iş yerini satan kişilerin DASK poliçesini yeni mülk sahibine devretmesi dönemi kapandı.

Yeni dönemde, taşınmazın el değiştirmesi halinde mevcut poliçe iptal edilecek ve poliçenin kullanılmayan günlerine denk gelen ödenmiş primler, sigortayı yaptıran eski mülk sahibine iade edilecek. Yeni mülk sahibi ise taşınmazı devraldıktan sonra kendi adına sıfırdan DASK poliçesi yaptırmak zorunda olacak.

Yeni Düzenlemenin Detayları ve Süreç Nasıl İşleyecek?

Tapu Kontrolleri: Tapu müdürlükleri veya yetkili idareler, tapu devir işlemleri sırasında yeni mülk sahibine ait geçerli bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

15 Günlük Bildirim Zorunluluğu: Diğer hallerde ise taşınmazın yeni sahibi, mülk değişikliğini ve mevcut sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigortaya aracılık eden şirkete bildirimde bulunmakla yükümlü olacak. Benzin Fiyatlarına Dev İndirim Geliyor! 4,35 TL'lik İndirim Pompaya Yansıyacak mı? İçeriği Görüntüle

24 Saatte Zeyilname: İlgili sigorta şirketi veya acentesi, bildirimin kendisine ulaşmasının ardından 24 saat içinde menfaat değişikliği zeyilnamesini yeni mülk sahibine vermek zorunda olacak.

Mülk sahipleri ile alıcılar arasındaki sigorta süreçlerini tamamen yenileyen bu kritik düzenleme, 5 Eylül 2026 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girecek. Ev veya iş yeri alım-satım yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu yeni kurallara dikkat etmesi gerekiyor.