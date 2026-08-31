TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Kahramanmaraş – Elbistan Enerji İletim Hattı projesi kapsamında, park alanında kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınacak.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışma süresince yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için şu uyarılarda bulundu:
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Giriş Yapmayın: 1 Eylül Salı günü boyunca park alanına ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Planlarınızı bu kısıtlamaya göre düzenlemeniz rica olunur.
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Dikkatli ve Tedbirli Olun: Park çevresindeki enerji nakil hattı saha çalışmaları sırasında güvenlik uyarılarına ve yönlendirme levhalarına hassasiyetle uyulması gerekmektedir.
Tamamen halk sağlığı ve can güvenliğini koruma amacıyla uygulanan bu geçici kapatmanın ardından, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte park yeniden hizmete açılacaktır.