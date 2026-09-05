Türkiye ve dünyada PAU lakabıyla tanınan sevilen sanatçı Ayhan Ulu, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Blueland Gençlik Festivali kapsamında sahne aldı.

Festival kapsamında Kahramanmaraşlılarla buluşan PAU, sahne performansıyla geceye damga vurdu. Konser sırasında yaşanan anlamlı bir an ise izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Milliyetçi ve Ülkücü kimliğiyle tanınan, aynı zamanda şehit ve gazi ailelerine yönelik destekleriyle bilinen iş insanı Mesut Şahinkanat’ın küçük oğlu Efe Şahinkanat, sahne alan PAU’ya anlamlı bir hediye takdim etti.

Efe Şahinkanat, Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olan bayrak tutan Bozkurt figürünü PAU’ya hediye etti. Şahinkanat, sanatçıya şehit ve gazi ailelerine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Anlamlı hediye karşısında memnuniyetini dile getiren PAU, Efe Şahinkanat’a teşekkür etti.

Kahramanmaraş’taki festival gecesinde yaşanan bu anlamlı buluşma, konser alanındaki izleyicilerden de büyük ilgi gördü.