Olay, Afşin ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde salça yapımı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 yaşındaki E.K. salça kazanının içerisine düştü.



Çocuğun yaralandığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.K., ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Buradaki değerlendirmelerin ardından yaralı çocuğun, tedavisinin devamı için Gaziantep’teki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.