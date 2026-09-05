Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir evde çıkan tartışma, bıçaklı olaya dönüştü. Olayda 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Beyceğiz Mahallesi Korkmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi bir evin önüne geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı olay yaşandı.

Olayda 2 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde tabanca bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.