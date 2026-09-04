Kahramanmaraş’ta ve ülke genelinde büyük üzüntüye neden olan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması başladı.

Dava, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Duruşma öncesinde hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın avukatı Özcan Kara, dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukat Özcan Kara, davanın yalnızca saldırının faillerinin yargılanması açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Kara, davanın aynı zamanda eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması ve öğrenciler ile öğretmenlerin güvenli bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ta ve ülke genelinde büyük yankı uyandıran saldırıya ilişkin yargılama sürecinde, olayın tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

İlk duruşmayla birlikte saldırıya ilişkin adli süreç de resmen başlamış oldu.