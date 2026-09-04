Kahramanmaraş’ta öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması görülmeye başlandı.

Kahramanmaraş’ta ve ülke genelinde büyük üzüntüye neden olan okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Davanın ilk duruşması öncesinde adliye çevresinde hareketlilik yaşanırken, Aksu Haber ekibi de yargı sürecini adliye önünden takip etti.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin yakınları, davadan çıkacak sonucu beklerken, yargılamanın tüm yönleriyle sürdürülmesi bekleniyor.

Duruşma öncesinde açıklama yapan hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın avukatı Özcan Kara, davanın önemine dikkat çekti. Kara, davanın yalnızca saldırının faillerinin yargılanması açısından değil, aynı zamanda eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması bakımından da önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ilk duruşmada, saldırıya ilişkin yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında olayın tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.

Davanın ilk duruşmasında yaşanacak gelişmeler, Aksu Haber tarafından takip edilerek kamuoyuna aktarılacak.