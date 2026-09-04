Kahramanmaraş’ta gençleri dört gün boyunca müzik, eğlence ve adrenalinle buluşturacak Blueland Gençlik Festivali, renkli görüntüler ve yoğun katılımla başladı.

Gençlerin eğlence anlayışına yeni bir soluk getiren Blue Land, festival boyunca birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yaparken, lunapark eğlencesiyle de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Festivalin en dikkat çeken ayrıcalığı ise 500 TL giriş ücreti karşılığında Blueland Lunapark’taki tüm eğlence araçlarından sınırsız yararlanma imkânı.

Gençler, giriş biletleriyle lunaparkın birbirinden eğlenceli oyuncaklarında doyasıya eğlenirken, festival kapsamında düzenlenen konserleri de ek bir ücret ödemeden takip edebiliyor.

Festival kapsamında Blue Land Konser Alanı’nda sahne alan Serkan Nişancı, gençlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlı gençler için seslendiren Nişancı, enerjisi yüksek sahne performansıyla geceye damga vurdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden gençler, konser boyunca müziğin ritmine kendilerini bırakarak doyasıya eğlendi.

Işıklar, müzik ve gençlerin coşkusu Blue Land Konser Alanı’nı adeta bir açık hava eğlence merkezine dönüştürürken, festival alanında renkli görüntüler ortaya çıktı. Blueland Gençlik Festivali, önümüzdeki günlerde de konserler, eğlence ve sınırsız lunapark keyfiyle Kahramanmaraşlı gençleri ağırlamaya devam edecek.

Kahramanmaraş’ta eğlencenin adresi olan Blue Land, gençlere hem lunaparkın heyecanını hem de müziğin coşkusunu aynı festivalde yaşatıyor.