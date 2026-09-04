Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda, evli çift hayatını kaybetti.

Olay, 3 Eylül 2026 günü saat 18.00 sıralarında Mercimektepe Mahallesi 51020. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.B. (56) ile eşi D.B. (49) arasında sokak üzerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Önce eşine, ardından kendisine ateş etti

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine T.B., yanında bulunan pompalı tüfekle eşi D.B.’ye ateş etti. Ardından aynı tüfekle kendisine ateş eden T.B. de ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, T.B. ve D.B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde tüfek ve fişekler bulundu

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet pompalı tüfek ile 2 boş ve 1 dolu fişek ele geçirildi. Bulunan malzemeler muhafaza altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.