Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Şeyhadil Mezarlığı’ndaki kabri, ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilen Şişik için dualar edildi. Mezara çiçekler, fotoğrafının bulunduğu tablo ve Türk bayrağı motifli balonlar bırakıldı.

Bayram Nabi Şişik’in babası İsmail Şişik, oğlunu ve saldırıda hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını belirterek, davada sanıkların olası kastla yargılanmasını ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Şişik, adalete güvendiklerini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara da Bayram Nabi’nin doğum gününde mezarını ziyaret ettiklerini belirterek, davanın ilk duruşmasının yarın saat 09.00’da görüleceğini ve adaletin tecelli edeceğine inandıklarını ifade etti.