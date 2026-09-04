Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeni sezon öncesinde Kahramanmaraş İstiklalspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Kahramanmaraş Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmada, kentin ortak değeri olan kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezon hedefleri ve hazırlık süreci ele alınırken, takıma moral ve motivasyon mesajları verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak, yeni sezon öncesinde takımın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, kulübe verilen desteklerden dolayı Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve protokol üyelerine teşekkür etti.

Yeni sezon öncesinde şehir protokolü ile İstiklalspor camiasını aynı sofrada buluşturan programda, birlik, beraberlik ve şehrin takımına sahip çıkma ruhu ön plana çıktı. Kahramanmaraş’ı yeni sezonda sahada temsil edecek kırmızı-beyazlı ekibe destek mesajlarının verildiği buluşma, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.