Kahramanmaraş İstiklalspor’un futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesinde düzenlenen yemek programında şehir protokolüyle bir araya geldi.

Programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı.

Futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilenen protokol üyeleri, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletirken, Kahramanmaraş İstiklalspor’un hazırlıkları ve sportif hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ı sahada temsil eden İstiklalspor’un şehir için taşıdığı öneme dikkat çekerek, takımın yeni sezonda başarılı olması temennisinde bulundu.

Başkan Görgel, kulübün yanında olmaya ve takıma destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Buluşmada, takımın hazırlık süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, futbolcuların yeni sezona moralli başlamasının önemine de dikkat çekildi. Şehir protokolü ile kulüp temsilcilerini bir araya getiren programda, Kahramanmaraş İstiklalspor ile şehir arasındaki güçlü bağ ve birlik beraberlik ön plana çıktı.

Yemek programı, karşılıklı görüş alışverişi ve yeni sezona yönelik iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.