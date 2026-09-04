Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve protokol üyeleri, yeni sezona hazırlanan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor futbolcuları ve teknik ekibiyle yemekte bir araya gelerek takıma moral verdi.

Kahramanmaraş Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen programda Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki protokol üyeleri, kentin ortak değeri olan kırmızı-beyazlı ekiple buluştu.

Yeni sezon öncesinde futbolcular ve teknik heyetle yakından ilgilenen Vali Ünlüer, takımın hazırlık süreci hakkında bilgi alırken, İstiklalspor’un yeni sezonda Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmesinin önemine dikkat çekti.

Programda sporculara ve teknik ekibe hitap eden Vali Mükerrem Ünlüer, futbolculardan sahada sonuna kadar mücadele etmelerini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

“Yüreğinizi ortaya koyarak, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmenizi ve sahada sonuna kadar mücadele etmenizi bekliyoruz. İnşallah hep birlikte başarılı bir sezon geçiririz.”

Vali Ünlüer’in sözleriyle futbolculara moral ve motivasyon mesajı verdiği buluşmada, İstiklalspor’un yeni sezon hedefleri de değerlendirildi.

Kentin kurumlarıyla, yöneticileriyle ve taraftarıyla İstiklalspor’un yanında olduğunu gösteren buluşmada, birlik, beraberlik ve şehrin takımına sahip çıkma mesajı ön plana çıktı.

Vali Ünlüer ve Başkan Görgel’in futbolculara başarı dileklerini iletmesinin ardından program, karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.