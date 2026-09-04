Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 9 öğrenci ile öğretmen Ayla Kara’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli sanık olarak yargılanacak.



Dava, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



Baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi



İddianamede, birinci sınıf emniyet müdürü ve polis müfettişi olduğu belirtilen Uğur Mersinli’nin, oğlunun psikolojik durumunu ve kendisine zarar verme davranışlarını bildiği halde gerekli tedbirleri almadığı öne sürüldü.



Uğur Mersinli’nin ayrıca oğlunun silahlara olan ilgisini bilmesine rağmen evde çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir şekilde bulundurduğu ve saldırganı poligona götürerek atış yapmasına izin verdiği iddia edildi.



İddianamede, okul tarafından çocuğun psikolojik durumuna ilişkin 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen gerekli müdahalenin gerçekleştirilmediği de öne sürüldü.



Savcılık, Uğur Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelebilecek ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğunu değerlendirerek hakkında 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl hapis cezası talep etti.



Anne için 22,5 yıla kadar hapis istemi



Davanın diğer sanığı Peyman Pınar Mersinli hakkında ise çocuğunun psikolojik sorunlarına yönelik uyarılara rağmen gerekli başvuruları yaptırmadığı ve tehlikeyi öngörmesine rağmen gereken dikkat ve özeni göstermediği iddiasına yer verildi.



Savcılık, anne hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.



Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin davanın bugün başlayacak ilk duruşmasında sanıkların savunmalarının alınması ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.