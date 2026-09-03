Yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte palamut, hamsi ve mezgit başta olmak üzere birbirinden çeşitli deniz ürünleri tezgâhlardaki yerini almaya başladı.

Yurdun dört bir yanında balıkçı tekneleri denizlere açılırken, Kahramanmaraş’ta da balık pazarındaki balık tezgâhlarında hareketli günler yaşanıyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşlar, sofralarının vazgeçilmezi olan taze balığa ulaşmak için balıkçıların yolunu tutarken, tezgâhlardaki çeşitlilik de göz dolduruyor.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, av sezonunun bol ve bereketli başladığını belirterek, balık çeşitliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Yeni sezonla birlikte hem balıkçı esnafında hem de vatandaşlarda hareketlilik yaşanırken, denizlerden gelen taze balıklar Kahramanmaraş sofralarını şenlendirmeye başladı.