Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, çocukların sağlıklı ve verimli bir okul dönemi geçirebilmesi için ailelere önemli görevler düşüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tuba Zekiye Özaslan, okul hazırlığının yalnızca defter, kitap ve kırtasiye alışverişinden ibaret olmadığını belirterek, çocukların sağlık kontrollerinin de yapılması gerektiğini söyledi.

Özaslan, çocukların okul öncesinde mutlaka bir çocuk hekimi tarafından kapsamlı şekilde muayene edilmesini, gerekli görülmesi halinde kan değerlerinin kontrol edilmesini ve günlük alışkanlıklarının ailelerle birlikte değerlendirilmesini önerdi.

Okulların başlamasıyla birlikte ise doğru el yıkama, düzenli uyku ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Özaslan, küçük çocukların 8-9 saat, büyük çocukların ise 9-10 saat uyuması gerektiğini belirtti. Çanta ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini de vurgulayan Özaslan, aşı takviminin kontrol edilmesini ve beslenme çantasında sağlıklı gıdalara yer verilmesini önerdi.

Özaslan ayrıca, okul çağındaki çocuklarda ekran süresinin günlük 2 saati geçmemesi gerektiğini belirterek, ailelerin bu konuda da kontrollü davranması gerektiğini ifade etti.