Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları kapsamında Afşin’de de önemli bir ulaşım yatırımı hayata geçiriliyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Alpaslan Mahallesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler tarafından mahallede bulunan Afetevler Sokak ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Can Kalfe Caddesi, baştan sona sıcak asfaltla yenileniyor.

Çalışma kapsamında yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhın tamamı sıcak asfaltla kaplanıyor.

Özellikle ağır tonajlı araçların geçişi ve yoğun kullanıma bağlı olarak zaman içerisinde deformasyonların meydana geldiği mevcut yol, gerçekleştirilen çalışmalarla modern ve dayanıklı bir ulaşım altyapısına kavuşturuluyor.

Yol yenileme çalışmasıyla birlikte bölgede ulaşım güvenliğinin ve sürüş konforunun artırılması, vatandaşların daha kaliteli ulaşım imkânına kavuşması amaçlanıyor.

Alpaslan Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma, yalnızca mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmakla kalmayacak. Yenilenen güzergâh, Afşin’in kırsal mahallelerinden Emirilyas ve Arıtaş tarafından da ana ulaşım bağlantısı olarak kullanılıyor.

Bu nedenle yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhın sıcak asfaltla yenilenmesiyle birlikte üç yerleşim yerinin ulaşım standardının yükseltilmesi ve bölgedeki ulaşımın daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Afşin Alpaslan Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek Kuzey İlçeler Dairesi Başkanı Burak Mert’ten çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Sahada yürütülen çalışmaları inceleyen Başkan Görgel, asfalt uygulamasının ilerleyişi, güzergâhın mevcut durumu ve bölgenin ulaşım ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın her noktasında hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım imkânına kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehir merkezimizde olduğu gibi ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde de ulaşım altyapımızı güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Afşin Alpaslan Mahallemizde de yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta kapsamlı bir sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Afetevler Sokak ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Can Kalfe Caddesi’ni baştan sona yenileyerek bölge ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin yollarımızı daha güvenli, rahat ve konforlu şekilde kullanabilmelerini sağlamak. İnşallah çalışmalarımızı planlı ve kararlı bir şekilde sürdürerek Kahramanmaraş’ın ulaşım ağını çok daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşturacağız” dedi.