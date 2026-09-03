Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bağrıyanık SEGBİS aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, iki Adli Tıp Kurumu raporu arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın Üst Kurula gönderildiğini ancak raporun henüz ulaşmadığını belirtti.

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Bağrıyanık, amacının bebeğe zarar vermek olmadığını belirterek tahliye talep etti. Müşteki anne Sema Bozoklar çocuğunun olay sonrası bacağında kırık oluştuğunu ve nöbet geçirdiğini, baba Abdullah Bozoklar ise kamera kayıtlarında bebeğe yaklaşık 14 dakika şiddet uygulandığını ileri sürdü.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.