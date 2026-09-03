Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda karı koca hayatını kaybetti.

Olay, Mercimektepe Mahallesi 51020. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışan kişi, silahla eşine ateş etti. Daha sonra aynı silahla kendisine ateş eden şahıs ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Karı kocanın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.