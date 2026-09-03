Olay, 2 Ağustos’ta meydana geldi. Göğüs ağrısı şikayetiyle Megapark Hastanesi’nin acil servisine başvuran Tuğra’nın durumunun ciddi olduğu belirlendi. Entübe edilen ve kalp masajı uygulanan hasta, ileri tedavi için Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ambulansla sevk edildiği sırada kalbi yeniden duran Tuğra’ya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 1 dakika içinde Megapark Hastanesi’ne geri getirilen hastanın kalbi burada yeniden çalıştırıldı. Ardından devlet hastanesine sevk edilen Tuğra, geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Dr. Bintünnur Ekremoğlu, Tuğra’nın göğüs ağrısını erken fark ederek bilinçli şekilde hastaneye başvurduğunu belirterek, “Hastamızın kalbi iki kere durdu. Oksijensiz kaldığı süre çok kısa olduğu için beyne ve vücuduna herhangi bir hasar oluşmadı. Hızlı müdahalemiz çok önemliydi” dedi.

Tuğra’nın kalbi besleyen iki büyük damarında ciddi tıkanıklık bulunduğunu belirten Ekremoğlu, hastanın çok tehlikeli bir süreç atlattığını ifade etti.