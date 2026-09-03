Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ağustos ayında da vatandaşların güvenliği için özverili bir mücadele ortaya koydu.

Şehir genelinde meydana gelen yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar çok sayıda olaya müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, hızlı ve koordineli çalışmalarıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçti.

Son teknoloji teknik ekipmanları ve modern araç filosu ile alanında eğitimli personeli sayesinde şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi; 23 şube, 398 personel ve 76 araç ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ağustos ayında 765 yangın, 46 trafik kazası, 6 su baskını, 2 boğulma ve bin 134 diğer itfai olaya müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çalışmalarını eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile kesintisiz sürdürdü.

Bu kapsamda, Ağustos ayında kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla 313 kişiye yangın güvenliği, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve ilk müdahale yöntemleri konusunda bilgi verildi.

Büyükşehir İtfaiyesi, eğitimlerin yanı sıra 167 denetim ile şehir güvenliğine katkılar sağladı.