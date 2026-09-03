Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güçlü ve daha güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğü yol yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Özellikle kırsal mahallelerin ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla vatandaşların ilçe merkezleri ve mahalleler arasındaki ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Onikişubat’ın kırsal Fatmalı Mahallesi oldu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda mahalle içi ulaşımı sağlayan yaklaşık 2 kilometrelik yol, sıcak asfalt ile tamamen yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Fatmalı Mahallesi’nde vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgede vatandaşların sıklıkla kullandığı arterde zemin güçlendirme, altyapı ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Zemin hazırlığının ardından 2 kilometre uzunluğundaki mahalle içi ulaşımı sağlayan yolda sıcak asfalt serimine geçildi.

15 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek çalışma sonrası, vatandaşların sıklıkla kullandığı yol hattı uzun yıllar boyunca daha rahat ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak.

Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan birçok güzergâhta önemli iyileştirmelerin hayata geçirildiğini ifade eden Fatmalı Mahalle Muhtarı Ali Çiçek, “Büyükşehir Belediyemiz, mahallemizde yaklaşık 2 kilometrelik yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yollarımız daha önce çok bozuktu ve ulaşımda sıkıntılar çekiyorduk. Artık bu sorunları geride bıraktık ve ulaşım konforlu şekilde gerçekleştirilecek. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakinlerinden Battal Zencir ise, “Mahalle içi ulaşım sağlayan yolumuza sıcak asfalt seriliyor. Yollarımız daha önce çok bozuktu ve halkımız pencerelerini dahi açamıyordu. Burada çok büyük bir seferberlik var. Yollarımız artık çok daha iyi oldu” diye konuştu.