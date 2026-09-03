Kahramanmaraş mutfağının önemli yöresel lezzetleri arasında yer alan peynir çeşitleri, kentte vatandaşların sofralarında yer almaya devam ediyor. Farklı üretim yöntemleri ve kendine özgü lezzetleriyle öne çıkan yöresel peynirler, özellikle çarşıda yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’ta üretilen yöresel peynirler, hem kent sakinlerinin hem de kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu ürünler, bölgenin kültürel ve gastronomik zenginliğinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

Çarşı esnafı Ahmet Fındık, Kahramanmaraş’ta üretilen Helete keçi peyniri, Andırın’da üretilen salamura parmak peyniri ile Çerkez peyniri olarak da bilinen lavaş peynirinin vatandaşlardan büyük talep gördüğünü söyledi.

Fındık, özellikle yöresel peynirlerin kendine özgü tatları nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih edildiğini belirterek, bu ürünlerin Kahramanmaraş’ın önemli yöresel lezzetleri arasında bulunduğunu ifade etti.