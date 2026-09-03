Son yıllarda piyasada artış gösteren sahte bal ürünleri, hem tüketicileri hem de doğal üretim yapan arıcıları olumsuz etkiliyor. Şeker şurubu, glikoz ve nişasta gibi maddeler kullanılarak üretilen ürünlerin bal adı altında satışa sunulması, tüketicilerin doğru ürünü ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Uzmanlar, gerçek balın arıların çiçeklerden topladığı nektarı doğal yollarla işlemesiyle elde edildiğini belirterek, katkı maddesi içeren ürünlerin doğal balla aynı özellikleri taşımadığına dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır yöresel ürün satışı yapan çarşı esnafı Cevher Kurtulan ise gerçek balın bazı özelliklerinin tadından ve yapısından anlaşılabileceğini söyledi. Kurtulan, doğal balın ağızda hafif kekremsi bir tat bıraktığını belirterek, gerçek balın zamanla donmasının da doğal bir durum olduğunu ifade etti.

Uzmanlar da balın yalnızca rengine, kokusuna veya kıvamına bakılarak gerçek olup olmadığının kesin olarak anlaşılamayacağını belirtiyor. En güvenilir yöntemin, ürünün güvenilir üreticilerden temin edilmesi ve varsa analiz raporlarının kontrol edilmesi olduğuna dikkat çekiliyor.