Kahramanmaraş’ta etkisini sürdüren sıcak hava, vatandaşların günlük yaşamını da etkiliyor. Özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşlar, güneşten korunmak ve serinlemek için gölgelik ve kapalı alanlara yöneliyor.

Kent merkezinde sıcaklığın etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar, ağaçlık alanların yanı sıra serinliğiyle öne çıkan kapalı mekânları tercih ediyor. Sıcak havadan bunalanların uğrak noktalarından biri de Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı oluyor.

Çarşıya gelen vatandaşlar hem alışverişlerini yapıyor hem de serin ortamda bir süre dinlenerek sıcaklığın etkisini azaltmaya çalışıyor. Özellikle öğle saatlerinde çarşıdaki yoğunluğun arttığı görülürken, vatandaşlar serin ve gölgeli alanlarda vakit geçiriyor.

Uzmanların sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi yönündeki uyarıları sürerken, Kahramanmaraş’ta vatandaşlar da sıcaklığın etkisinden korunmak için serin alanları tercih ediyor.