Hastaneden Hava Almak İçin Çıkmıştı

Üzücü olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı İbn-i Sina Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi gören babasına refakat eden S.Ö., 20 Ağustos’ta hava almak amacıyla hastaneden dışarı çıktı.

S.Ö.’den bir daha haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ekipler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sazlık Alanda Hareketsiz Bulundu

Arama çalışmaları kapsamında hastane çevresinde saha taraması yapan ekipler, yakınlardaki sazlık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı kimlik tespiti sonucunda cansız bedenin, 20 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan S.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi.

Cenazesi Kahramanmaraş’ta Defnedilecek

S.Ö.’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatılırken, S.Ö.’nün cenazesinin memleketi Kahramanmaraş’a getirileceği ve Dulkadiroğlu ilçesindeki Şeyhadil Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.