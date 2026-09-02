Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, üretim koşullarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlenen işletmede denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, saklama koşullarına uygun olmadığı belirlenen 500 kilogram et ve ciğer imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya izin vermeyeceklerini belirterek, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.