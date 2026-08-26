Gaziantep’in Nizip ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayan ve polise zor anlar yaşatan bir olay meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında yaşananlar, adeta aksiyon filmlerini aratmadı.
Uygulama Noktasında Kaçmaya Başladı
Edinilen bilgilere göre, ilçe genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine K.K. idaresindeki 61 BA 555 plakalı otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi.
Ancak polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü K.K., durmak bir yanaaza gaza basarak hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü sürücü, paniğe yol açan kaçış sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Park Halindeki 3 Araca Çarptı, İzini Kaybettirdi
Polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken sokak aralarında tehlikeli manevralar yapan otomobil, park halindeki 3 farklı araca çarparak maddi hasara yol açtı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, şüpheli sürücü kazanın ardından olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.
Olay yerine sevk edilen takviye polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kaçan sürücü K.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.