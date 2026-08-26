Gaziantep'in Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belirlenen ikamet ve arazilerde yapılan aramada, 550 gram esrar, 116 kök kenevir bitkisi ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.