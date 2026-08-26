Gaziantep'in Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
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Ekipler, Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Belirlenen ikamet ve arazilerde yapılan aramada, 550 gram esrar, 116 kök kenevir bitkisi ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA