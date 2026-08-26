Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda patlayıcı, 2 el bombası, 3 silah ile 64 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 136 şüpheli gözaltına alındı, firari 10 hükümlü yakalandı.

Zanlıların adreslerinde C3 ve TNT patlayıcı, 2 el bombası, 2 tabanca, 1 otomatik piyade tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Çalışmada, 45 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram esrar ve 630 paket kaçak sigara bulundu.

Kaynak: AA