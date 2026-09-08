Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Kapılarını Açıyor: 1314 Günlük Hasret 12 Eylül’de Bitiyor!

Kahramanmaraş’ın simge yapısı Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle aslına uygun olarak restore edilen kale, 12 Eylül Cumartesi günü kapılarını kent sakinlerine ve ziyaretçilere açacak.

Depremin İzleri Silindi, Özgün Mimarisi Korundu Restorasyon sürecinde kalenin iç ve dış surları titizlikle elden geçirilirken, özgün mimari dokunun korunmasına azami özen gösterildi. Ziyaretçilerin alanda konforlu vakit geçirmesi amacıyla yapılan yenilikler:

Çim zemin ve peyzaj düzenlemeleri

Yenilenen yürüyüş ve oturma alanları

Ziyaretçi Karşılama Merkezi

Açılış Kültür Yolu Festivali ile Eş Zamanlı Yapılacak Kalenin 1314 gün sonra yeniden hizmete girmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali ile aynı güne denk getirildi. 12 Eylül’de başlayacak ve 10 gün sürecek festival boyunca kale, şehrin kültür ve sanat etkinliklerinin en önemli merkezlerinden biri olacak.