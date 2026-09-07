Pazarcık’ta Kesintisiz Su İletimi İçin Kritik Altyapı Hamlesi!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını güçlendirmek ve içmesuyu iletimini kesintisiz kılmak amacıyla saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Pazarcık ilçesi Cengiz Topal Mahallesi’nde yürütülen çevre yolu projesiyle eş zamanlı olarak önemli bir deplase (hat taşıma) çalışması başlatıldı.

İçmesuyu Hattı Güvenli Güzergâha Taşınıyor

Bölgedeki yol genişletme ve çevre yolu imar çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde ilerleyen altyapı operasyonunda, mevcut içmesuyu ana hattı belirlenen yeni ve güvenli güzergâha aktarılıyor. KASKİ ekiplerinin titizlikle yürüttüğü kazı ve boru döşeme işlemleri sayesinde, yeni yol düzenlemesi sonrasında yaşanabilecek olası hat arızalarının ve su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Amacımız Güvenli ve Dayanıklı Altyapı

KASKİ’den yapılan açıklamada, çalışmaların saha koşulları ve teknik standartlara uygun şekilde koordineli yürütüldüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Pazarcık ilçemizde değişen altyapı ihtiyaçlarına hızlıca uyum sağlıyoruz. Cengiz Topal Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz deplase çalışmasıyla içmesuyu şebekemizin yeni yol projesinden olumsuz etkilenmesini engelliyor, bölge halkımıza sunduğumuz su iletimini çok daha güvenli ve dayanıklı hale getiriyoruz." Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli kişi için asker eğlencesi düzenlendi İçeriği Görüntüle