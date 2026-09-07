Kahramanmaraş'a 800 Milyon TL'lik Dev Yatırım: 6 İlçenin Yol Meselesi Çözülüyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve kuzey ilçelerindeki yol standartlarını artırmak amacıyla dev bir projeyi hayata geçirdi. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Afşin’de 800 Milyon TL'lik yatırımla kurulan Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisi, bölgenin yol yatırımlarına büyük bir ivme kazandırıyor.

400 Dönümlük Alanda Dev Tesis

Afşinbey Mahallesi sınırlarında 400 dönümlük geniş bir arazi üzerine kurulan tesis, yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın ilçelerinin yol altyapısına hizmet veren modern tesis, kuzey bölgesinin asfalt ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılayabilecek nitelikte tasarlandı.

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Saatte 240 Ton Sıcak Asfalt Üretiliyor

Yol yapımında sadece üst yapı değil, altyapı ihtiyaçlarını da karşılayan tesiste asfalt öncesi zemin dolgu malzemeleri de üretiliyor. Tesisin üretim verileri ise dikkat çekici:

Üretilen yüksek kaliteli sıcak asfalt, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 6 ilçede yürütülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarında vakit kaybetmeksizin kullanılıyor.

Nakliye Maliyetleri Düşüyor, Kamu Kaynakları Korunuyor

Tesisin kuzey ilçelerine yakın bir konumda kurulması, yol çalışmalarında en büyük gider kalemlerinden biri olan nakliye maliyetlerini minimuma indiriyor. Üretim ve uygulama noktaları arasındaki mesafenin kısalması sayesinde:

  • Asfalt sıcaklığını kaybetmeden sahaya ulaştırılıyor,

  • Yakıt ve lojistik maliyetlerinden büyük tasarruf sağlanıyor,

  • Çalışmalar daha hızlı ve planlı ilerliyor,

  • Dışa bağımlılık azalarak kamu kaynakları verimli kullanılıyor.

Kuzey İlçelerinin Geleceğine Stratejik Yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kapsamlı asfalt seferberliğinin ana üssü olan tesis, yalnızca bugünün değil önümüzdeki yılların ulaşım yatırımlarına da hizmet edecek. Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun ve Andırın’da yol çalışmalarının çok daha ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi