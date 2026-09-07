Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde mazot yüklü bir tankerde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Atatürk Parkı karşısında meydana gelen olayda, alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle facia büyümeden söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde kentin işlek noktalarından biri olan Atatürk Parkı karşısında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan mazot yüklü tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında tankerden yükselen yoğun duman ve alevler çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İtfaiyenin Zamanında Müdahalesi Facianı Eşiğinden Döndürdü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yakıt yüklü tankere köpüklü suyla müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde yangının tankerin ana deposuna sirayet etmesi ve olası bir patlama yaşanması önlendi.

Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından trafik akışı normale dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.