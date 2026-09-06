Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun ilçesinde yaşayan özel gereksinimli Burhan Karslı'nın vatani görevini yapma hayalini gerçekleştirmek için asker eğlencesi düzenledi.

Kırsal Bozhüyük Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Karslı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşarak asker olma hayali olduğunu anlattı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatı üzerine hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda Bozhüyük Mahallesi'nde Karslı için özel bir asker eğlencesi düzenlendi.

Asker kıyafeti giydirilen Karslı, mahalle sakinleriyle birlikte düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir de katıldı.