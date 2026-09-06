Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler A.Ç, S.D, İ.Ç, M.I, H.A. ve İ.K. yakalandı.

Batman'da devrilen tırın sürücüsü öldü
Batman'da devrilen tırın sürücüsü öldü
İçeriği Görüntüle

Adreslerde 1 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 93 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA