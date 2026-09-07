Kahramanmaraş’ta 40 Milyon TL'lik Ulaşım Hamlesi: Sarıçukur Yolu Baştan Sona Yenilendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım ağını modernleştirmeye ara vermeden devam ediyor. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinin sınır mahallelerini şehir merkezine bağlayan 5 kilometrelik Sarıçukur yolu, 40 milyon TL’lik dev yatırımla baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

6 Mahallenin Merkez Ulaşımı Rahatladı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, zamanla deforme olan ve sürüş güvenliğini tehdit eden arter tamamen sıcak asfalta kavuşturuldu. Kılavuzlu üzerinden şehir merkezine bağlantı sağlayan bu stratejik güzergâhın yenilenmesiyle birlikte şu mahallelerin ulaşım konforu yükseldi:

Sarıçukur

Maksutlu

Çobanlı

Budaklı

Kılağlı

Baydemirli

14 Bin Ton Sıcak Asfalt Kullanıldı

Projenin ilk aşamasında kullanım ömrünü tamamlamış eski tabaka kazınarak altyapı zemin düzenlemesi gerçekleştirildi. Zemin hazırlığının ardından finişerlerle serilen 14 bin ton sıcak asfalt ile yolun dayanıklılığı artırıldı. Sürüş emniyetini artırmak ve özellikle gece sürüşlerini daha güvenli hale getirmek adına şerit ve yol çizgi uygulamaları da eksiksiz şekilde tamamlandı.

Vatandaş ve Muhtarlardan Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Yolun yeni halinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ve muhtarlar, yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Kılavuzlu Mahalle Muhtarı Ali Köse, "Eski yolumuz çok kötü durumdaydı, hizmet geldi ve ulaşımımız konforlu hale geldi" derken, mahalle sakinleri yolun modernize edilmesiyle bölgedeki araç trafiğinin rahatladığını vurguladı.