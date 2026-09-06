Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu, oynanan maçlarla başladı.
Kırmızı Grup'ta ilk haftayı 4 takım galibiyetle tamamlarken, Beyaz Grup'ta 6 ekip 3 puana ulaştı.
Kırmızı Grup'ta Kütahyaspor, Beyaz Grup'ta ise Çorluspor 1947, ilk hafta sonunda zirvede yer aldı.
Gruplarda ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2.52 ORDUSPOR FK
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3.SAKARYASPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|6.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|7.12 BİNGÖLSPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.SERİKSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|11.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.KIRKLARELİSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14.KCT 1461 TRABZON FK
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.İSKENDERUNSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|17.FETHİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
- Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORLUSPOR 1947
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2.ALİAĞA FUTBOL
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|3.İNEGÖL KAFKASSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|5.GÜZİDE GEBZESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|8.MUŞSPOR
|1
|0
|1
|0
|4
|4
|0
|1
|9.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|10.SOMASPOR
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|11.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12.ANKARASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|14.SEBATSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|17.HATAYSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|-6
|18.ADANA DEMİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|-45
Not: Hatayspor -6, Adana Demirspor ise -48 ceza puanıyla sezona başladı.
Kaynak: AA