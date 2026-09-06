Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu, oynanan maçlarla başladı.

Kırmızı Grup'ta ilk haftayı 4 takım galibiyetle tamamlarken, Beyaz Grup'ta 6 ekip 3 puana ulaştı.

Kırmızı Grup'ta Kütahyaspor, Beyaz Grup'ta ise Çorluspor 1947, ilk hafta sonunda zirvede yer aldı.

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Gruplarda ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1.KÜTAHYASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
2.52 ORDUSPOR FK 1 1 0 0 3 0 3 3
3.SAKARYASPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
4.ANKARA DEMİRSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
5.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ 1 0 1 0 3 3 0 1
6.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI 1 0 1 0 3 3 0 1
7.12 BİNGÖLSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
8.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 1 0 1 0 2 2 0 1
9.KARACABEY BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.SERİKSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 1 0 1 0 0 0 0 1
13.KIRKLARELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KCT 1461 TRABZON FK 1 0 0 1 2 3 -1 0
15.MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.İSKENDERUNSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
17.FETHİYESPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

Istiklalspor 2-2

- Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1.ÇORLUSPOR 1947 1 1 0 0 5 0 5 3
2.ALİAĞA FUTBOL 1 1 0 0 4 1 3 3
3.İNEGÖL KAFKASSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
4.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
5.GÜZİDE GEBZESPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.EFOR ÇAY ERBAASPOR 1 0 1 0 4 4 0 1
8.MUŞSPOR 1 0 1 0 4 4 0 1
9.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
10.SOMASPOR 1 0 1 0 3 3 0 1
11.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0
12.ANKARASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
13.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 1 3 -2 0
14.SEBATSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 1 0 0 1 1 4 -3 0
16.GMG KASTAMONUSPOR 1 0 0 1 0 5 -5 0
17.HATAYSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 -6
18.ADANA DEMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 -45

Not: Hatayspor -6, Adana Demirspor ise -48 ceza puanıyla sezona başladı.

Kaynak: AA