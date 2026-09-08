2023 yılında yaşanan büyük nüfus kaybının ardından kent, hem nüfusta net pozitif göç dönemine geçti hem de konut ile imar alanında büyük bir ivme yakaladı.
📈 1. Nüfusta TERSİNE GÖÇ ve Toparlanma Süreci
2023 yılında -%53,03'lük sert bir nüfus değişim hızıyla 5,2 bin net nüfus kaybı yaşayan Kahramanmaraş, 2024 ve 2025 yıllarında güçlü bir toparlanma sürecine girdi.
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2023 Nüfusu: 1.116.618
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2024 Nüfusu: 1.134.105
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2025 Nüfusu: 1.146.278
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Nüfus Artış Hızı (2024-2025): Türkiye ortalaması ‰4,97 iken Kahramanmaraş ‰10,68 ile ülke ortalamasının iki katından fazla artış kaydetti.
Göç Dengesi Artıya Geçti (2025)
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Aldığı Göç: 32,2 bin kişi
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Verdiği Göç: 28,7 bin kişi
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Net Göç: +3,5 bin kişi (Şehir dışarıdan verdiğinden daha fazla nüfus çekmeye başladı).
Eğitimli Nüfus Dönüyor: Kahramanmaraş’a göç eden 32,2 bin kişinin 9.212'si Lise, 9.212'si Yüksekokul/Fakülte mezunu. Bu durum, nitelikli iş gücünün ve eğitimli nüfusun kente geri döndüğünü gösteriyor.
🏗️ 2. İmar ve Konut Sektöründe Dev Yapılaşma Hamlesi
Şehrin fiziki olarak yeniden inşasında dev adımlar atılıyor. Yapı kullanım izin belgeleri ve konut satış sayıları kentteki hareketliliği net bir şekilde doğruluyor.
Yapı Kullanım İzin Belgeleri (Tamamlanan Yapılar)
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2023: 450 bin m² (3.899 Daire)
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2024: 887 bin m² (4.495 Daire)
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2025: 2.161 bin m² (13.299 Daire)
Yapı kullanım izni alınan daire sayısı 2023'ten 2025'e kadar %241 oranında bir artış gösterdi.
Konut Satış Hareketliliği
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2023: 10.157 konut
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2024: 12.061 konut
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2025: 14.044 konut
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2026 Temmuz Ayı: 1.008 konut
💼 3. Ekonomi, İstihdam ve Dış Ticaret Göstergeleri
Kahramanmaraş ekonomisi, sanayi ve ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor.
|Ekonomik Gösterge
|Kahramanmaraş / TR63 Bölgesi
|Türkiye Ortalama
|Kişi Başı GSYH (2024)
|342.408 TL (10.428 $)
|503.102 TL (15.358 $)
|İşsizlik Oranı (2025)
|%9,9
|%8,3
|İşgücüne Katılma Oranı
|%50,8
|%53,5
|İstihdam Oranı
|%45,8
|%49,0
Dış Ticaret Tablosu
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İhracat (2025): 1.129 Milyon $
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İhracat (2026 Ocak-Temmuz): 732 Milyon $
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İthalat (2025): 1.204 Milyon $
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İthalat (2026 Ocak-Temmuz): 705,3 Milyon $
🚗 4. Yaşam, Eğitim ve Sosyal Göstergeler
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Hanehalkı Büyüklüğü: Kahramanmaraş'ta ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,36 kişi ile Türkiye ortalamasının (3,08) üzerinde yer alıyor.
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Araç Sayısı: Kentteki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 252 bin sınırına ulaştı (Temmuz 2026).
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Sağlık: Hekim başına 387 kişi, hemşire başına ise 358 kişi düşmektedir.
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Eğitim: Okuryazarlık oranı %96,47. İlkokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı 24, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 14'tür.
Özet Değerlendirme
Veriler, Kahramanmaraş'ın felaketin izlerini hızla sildiğini, göç veren bir kentten eğitimli nüfusu geri çeken, konut üretimini katlayan ve sanayi çarklarını yeniden güçlü biçimde döndüren bir merkez haline geldiğini gösteriyor.