Kahramanmaraş Yenişehir’de Kapsamlı Dönüşüm: 22 Cadde ve Sokak Gece Gündüz Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla yürüttüğü yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde başlatılan kapsamlı üstyapı dönüşüm projesi, gece gündüz demeden aralıksız sürdürülüyor.

Şehir Merkezinde 22 Cadde ve Sokağa Modern Dokunuş

Altyapı imalatları tamamlanan bölgede başlatılan projeyle Yenişehir Mahallesi’nin ulaşım ağı bütüncül bir anlayışla baştan aşağı yenileniyor. Azerbaycan Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Trabzon Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi arasında kalan kritik bölgedeki 22 nokta modern bir görünüme kavuşturuluyor. Proje kapsamında Dayızade Mehmet Efendi Caddesi ile birlikte toplam 21 sokakta şu çalışmalar yürütülüyor:

Sıcak Asfalt Serimi: Yollar yüksek kalitede sıcak asfaltla buluşturularak araç sürüş konforu artırılıyor.

Modern Yürüyüş Yolları: Yayaların güvenli ve rahat hareketi için kaldırım ile yürüyüş alanları modernize ediliyor.

Düzenli Parklanma Alanları: Mahalle içindeki araç trafiğini ve park sorununu rahatlatacak alanlar oluşturuluyor.

Peyzaj ve Aydınlatma: Bölgeye estetik bir dokunuş sunacak çevre düzenlemeleri ve modern aydınlatma elemanları monte ediliyor. 800 Milyonluk Asfalt Tesisi: 6 İlçeye Dev Hizmet İçeriği Görüntüle

Hem Araç Sürücülerine Hem Yayalara Üst Düzey Konfor

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yenişehir Mahallesi’nde ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak. Yalnızca asfalt yenilemeyle sınırlı kalmayan bu proje; yaya güvenliğini, çevre düzenlemesini ve kent estetiğini bir arada ele alan örnek bir kentsel üstyapı dönüşümü sunuyor. Yeni yüzüyle mahalle, hem sürücüler hem de yayalar için çok daha konforlu, güvenli ve erişilebilir bir yapıya kavuşacak.