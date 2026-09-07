GSB 2026 KYK Yurt Sonuçları Açıklandı mı? KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde yükseköğrenim öğrencilerine konaklama imkânı sunan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala yüz binlerce öğrenci ve veli, "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

2026 KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

GSB tarafından 2026 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yılların açıklanma takvimleri ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında, yerleştirme sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftasında (11 - 18 Eylül tarihleri arasında) erişime açılması beklenmektedir.

Adayların sosyal ve ekonomik durumları ile başarı kriterleri Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri gibi farklı kamu kurumları aracılığıyla dijital ortamda teyit edilerek değerlendirme süreci tamamlanacaktır.

KYK Yurt Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

GSB KYK yurt başvuru sonuçları ilan edildiği andan itibaren yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden öğrenilebilecektir. Sonuç sorgulama adımları şu şekildedir:

e-Devlet kapısına ( turkiye.gov.tr ) T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazın.

Açılan ekranda yerleştirilme durumunuzu, kayıt hakkı kazandığınız yurdun adını ve açık adresini görüntüleyebilirsiniz.

Yurt Kazanan Öğrencilerin Yapması Gerekenler

Sonuç ekranında "Yurt Kazandı" ifadesini gören adayların, belirtilen tarihler içerisinde ilk kayıt ücretini (güvence bedeli ve güncel yurt ücreti) ödeyerek e-Devlet üzerinden yurt kayıt taahhütnamesini onaylaması gerekmektedir. Taahhütname onayını tamamlamayan öğrencilerin kayıt hakları iptal edilerek yedek listedeki adaylara devredilecektir.