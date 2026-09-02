Mühendis, Memur, Tekniker ve Hizmetli Kadrolarına Alım Yapılacak

Farklı öğrenim düzeylerinden ve meslek gruplarından adayların katılabileceği alımlarda başvurular elektronik ortam üzerinden alınmaya devam ediyor.

Geniş Kadro Yelpazesi Dikkati Çekiyor

Enstitü bünyesinde görevlendirilecek personeller için hem mühendislik ve uzmanlık kadrolarında hem de teknik, idari ve destek hizmetleri pozisyonlarında alım gerçekleştirilecek. Öne çıkan kadrolar şu şekilde:

Uzman Yardımcısı: Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makine Mühendisliği; İİBF, Halkla İlişkiler, İlahiyat ve İnsan Kaynakları. Bahçeli’den Malazgirt Zaferi’nin 955. Yıl Dönümü Mesajı: "Türkiye İstikbalimizdir!" İçeriği Görüntüle

Mühendislik ve Teknik Kadrolar: Mütercim (Fransızca, Arapça), Kimya, Elektrik-Elektronik, Makine ve Enerji Mühendisleri; Kimyager, Hemşire, Tekniker, Isıtma-Doğalgaz, Makine ve Gıda Teknikerleri.

İdari ve Destek Hizmetleri: Memur (İİBF, Büro Yönetimi), Güvenlik Görevlisi, Tesisat, Elektrik-Elektronik ve Sıhhi Tesisat Teknisyenleri, Odacı, Hizmetli, Bahçıvan ve Şoför (B ve D Sınıfı).

KPSS Taban Puanları Belirlendi

Alımlarda öğrenim durumlarına göre uygulanacak taban KPSS puanları netleşti:

Lisans Kadroları: 2024 veya 2025 KPSS’den en az 70 puan ,

Ön Lisans Kadroları: 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan ,

Ortaöğretim (Lise) Kadroları: 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan şartı aranıyor.

Hangi İllere Alım Yapılacak?

Başvuruda bulunacak adaylar, TSE’nin Ankara, Kocaeli (Gebze), İstanbul (Anadolu Yakası), İzmir, Gaziantep, Manisa ve Konya illerindeki birimlerinde görevlendirilecek.

Bazı Kadrolar İçin Özel Şartlar Bulunuyor

Adayların genel başvuru şartlarının yanı sıra ilan edilen pozisyonlara özel kriterleri de taşıması gerekiyor:

Güvenlik Görevlisi: Silahlı özel güvenlik kimlik kartı ve en az 170 cm boy şartı.

Teknisyen: Bazı branşlarda en az 1 yıl mesleki deneyim.

Odacı: Kalfalık veya ustalık belgesi ile birlikte en az 3 yıl deneyim.

Şoför: B sınıfı kadrolar için en az 3 yıllık manuel ehliyet; D sınıfı kadrolar için ise en az 3 yıllık D sınıfı sürücü belgesi.

Başvurular Nasıl ve Ne Zamana Kadar Yapılacak?

TSE personel alımı başvuruları, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (www.turkiye.gov.tr/tse-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim) adresi aracılığıyla online olarak gerçekleştiriliyor. Adayların başvurularını 11 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.