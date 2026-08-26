Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınır kapılarında yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucunda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Köpeği Atlas Detektör Gibi Çalıştı

Edirne Valiliğinden yapılan resmi açıklamaya göre olay, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen bir tırda gerçekleşti. Şüphe üzerine gümrük sahasındaki arama hangarına çekilen tır, ekipler tarafından mercek altına alındı.

Operasyona narkotik dedektör köpeği Atlas da katıldı. Atlas'ın tırın belirli noktalarına yoğun tepki vermesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda tırın içerisine gizlenmiş 255 paket içerisinde toplam 287 kilo 910 gram esrar maddesi bulundu.

Sürücü Gözaltına Alındı

Uyuşturucu maddelere el konulurken, tır sürücüsü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.