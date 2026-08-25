Türkiye’nin uluslararası alanda yürüttüğü suçlu iadesi ve güvenlik çalışmaları meyvesini vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan suçlulara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 kişi olmak üzere toplam 60 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

En Çok Suçlu Gürcistan’da Yakalandı

Firari şahısların dünyanın farklı noktalarında yakalandığı ve Türkiye’ye sevk edildiği ülkeler de netleşti. Açıklanan verilere göre şüphelilerin yakalandığı ülkeler ve sayıları şu şekilde:

Gürcistan: 43 kişi

Yunanistan: 5 kişi

Almanya ve Birleşik Krallık: 2’şer kişi

Diğer Ülkeler (Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya): Çeşitli sayılarda şüpheli

Hangi Suçlardan Aranıyorlardı?

Türkiye’ye getirilen şahısların adalet önünde hesap vereceği suç başlıkları da kamuoyuyla paylaşıldı. Şüphelilerin;

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Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti,

Nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık,

Yağma, silahlı tehdit ve insan ticareti,

Bilişim suçları ile terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda ağır suçtan arandığı tespit edildi.

Uluslararası İş Birliği ve Ortak Koordinasyon

Başarıyla tamamlanan operasyonun; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin yakın koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi. Sürece KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıklarının da aktif destek verdiği aktarıldı. İlgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen ortak çalışmalar sayesinde firari şahısların saklandıkları noktaların tek tek tespit edildiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda kararlılık vurgusu yaparak, “Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek” ifadelerine yer verdi ve operasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.