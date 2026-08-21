Sosyal Medya Üzerinden Zehir Satmışlar

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturmalarda, zehir tacirlerinin yeni yöntemleri de deşifre edildi. Bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Narkotik analiz ve takip timlerinin de destek verdiği operasyonlar 20 ilde titizlikle yürütüldü.

Milyonlarca Kök Kenevir ve Yüz Binlerce Hap Ele Geçirildi

Operasyonlar sonucunda zehir tacirlerine ait devasa miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Gerçekleştirilen baskınlarda:

580 kilogram uyuşturucu madde, Kapıkule’de Büyük Operasyon: Milyonluk Uyuşturucu Sevkiyatına Polis "Dur" Dedi! İçeriği Görüntüle

62 bin 180 uyuşturucu hap,

6 milyon 747 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

41 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 41'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet güçleri uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.